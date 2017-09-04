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Происшествия

Во время рейда в Чуйской области задержали 11 пьяных водителей

В ходе рейда «Нетрезвый водитель» в Чуйской области задержали 11 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила пресс-служба УПМ ГУВД Чуйской области.  

Мы призываем всех участников дорожного движения не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть трагическими.

Патрульная милиция по ГУВД Чуйской области
Пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих - пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения, отметили в Управлении патрульной милиции.  

Уточняется, что аналогичные профилактические рейды пройдут во всех районах Чуйской области.
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