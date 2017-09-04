В Кыргызстане выявили международный канал поставки наркотиков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 26 августа сотрудники комитета в Баткенской области задержали автомашину «Хюндай Портер». В ней обнаружили 29 килограммов афганского чарса, который везли через территорию Кыргызстана в страны СНГ.

ГКНБ КР возбудил уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к преступлению.