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Происшествия

В Кыргызстане выявили международный канал поставки наркотиков

В Кыргызстане выявили международный канал поставки наркотиков. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ КР.

По его данным, 26 августа сотрудники комитета в Баткенской области задержали автомашину «Хюндай Портер». В ней обнаружили 29 килограммов афганского чарса, который везли через территорию Кыргызстана в страны СНГ.

ГКНБ КР возбудил уголовное дело. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников, организаторов и других лиц, причастных к преступлению.
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