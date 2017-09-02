В Баткенской области сошел оползень. На месте работает МЧС

В селе Кан Баткенской области Кыргызстана вчера сошел оползень. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на участке сошедшей земляной массы протяженностью около 350- 400 метров в нескольких местах образовались трещины. Их глубина достигла 1,5- 2 метров . Специалисты МЧС проводят на месте соответствующие работы.

«Жертв и пострадавших нет. Возникла угроза для одного жилого дома. Его жильцы временно переселены к родственникам. Под наблюдением находятся еще три дома, расположенные в зоне возможного схода оползня», — прокомментировали в МЧС.

Самым разрушительным оползнем стал сход земляной массы в селе Аюу-Сай Узгенского района Ошской области в апреле 2017 года. Тогда погибли 24 человека.