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Происшествия

В Баткенской области сошел оползень. На месте работает МЧС

В селе Кан Баткенской области Кыргызстана вчера сошел оползень. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что на участке сошедшей земляной массы протяженностью около 350-400 метров в нескольких местах образовались трещины. Их глубина достигла 1,5-2 метров. Специалисты МЧС проводят на месте соответствующие работы.

«Жертв и пострадавших нет. Возникла угроза для одного жилого дома. Его жильцы временно переселены к родственникам. Под наблюдением находятся еще три дома, расположенные в зоне возможного схода оползня», — прокомментировали в МЧС.

Самым разрушительным оползнем стал сход земляной массы в селе Аюу-Сай Узгенского района Ошской области в апреле 2017 года. Тогда погибли 24 человека.
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