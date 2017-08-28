В Кыргызстане задержали крупную партию ртути

В Кыргызстане в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали крупную партию ртути. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР.

Уточняется, что 21 августа в Бишкеке задержали автомашину марки Honda Fit, в которой обнаружен металлический цилиндр с ртутью общим весом 37,5 килограмма.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 254 части 2 и 3 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК КР задержаны К.А.Ж. и М.М.А.