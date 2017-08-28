11:34
+32
USD 68.46
EUR 80.75
RUB 1.16
Происшествия

В Кыргызстане задержали крупную партию ртути

В Кыргызстане в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали крупную партию ртути. Об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР.  

Уточняется, что 21 августа в Бишкеке задержали автомашину марки Honda Fit, в которой обнаружен металлический цилиндр с ртутью общим весом 37,5 килограмма. 

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 254 части 2 и 3 (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта) УК КР задержаны К.А.Ж. и М.М.А. 

Они помещены в СИЗО-1 Бишкека. Ведется следствие.
Ссылка:
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
На границе с Таджикистаном задержали более 7 тонн контрабандного бензина
Кыргызстанка пыталась незаконно ввезти в страну украшения из золота
Разыскиваемый террорист задержан в Кыргызстане
Материалы экстремистского характера обнаружены в Джалал-Абадской области
Рекруты международной террористической организации задержаны в Кыргызстане
В Кыргызстане задержан боевик, готовивший теракт
Кумыс из Кыргызстана не пропустили в Россию
12,3 кг ювелирных изделий и драгоценностей пытался ввезти в Бишкек кыргызстанец
Генеральная прокуратура Кыргызстана завела уголовное дело на себя
В Кыргызстане в 2016 году предотвратили 17 террористических атак
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;однополый секс задержали 33-летнего мужчину В Бишкеке за однополый секс задержали 33-летнего мужчину
В&nbsp;Бишкеке ловят экстремистов В Бишкеке ловят экстремистов
Пролившего на&nbsp;улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали Пролившего на улицы Бишкека масло водителя грузовика задержали
Ориентировки на&nbsp;разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников Ориентировки на разыскиваемых милицией Кыргызстана вооруженных преступников
Бизнес
И&nbsp;снова Globus, теперь и&nbsp;в&nbsp;микрорайоне &laquo;Тунгуч&raquo; И снова Globus, теперь и в микрорайоне «Тунгуч»
С&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; дети под присмотром С MegaCom — дети под присмотром
В&nbsp;День знаний получи 4G&nbsp;Wi-Fi-роутер в&nbsp;подарок от&nbsp;MegaCom В День знаний получи 4G Wi-Fi-роутер в подарок от MegaCom
&laquo;Элдик Интернет&raquo; от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; лучшее для народа! «Элдик Интернет» от MegaCom — лучшее для народа!