Грибник нокаутировал напавшую на него медведицу

Житель Свердловской области 44-летний Александр Лопахин победил напавшую на него медведицу, сообщил URA.RU. Произошедшее с ним напомнило многим эпизод из фильма «Выживший» с Леонардо Ди Каприо.

Мужчина пошел в лес за грибами и наткнулся на медведицу с медвежонком. Самка набросилась на человека.

Сначала он достал перочинный нож, но медведица быстро выбила его из рук и бросила мужчину на землю. Лопахин рассказывает, что закрывал лицо руками, а медведица когтями драла ему кожу. В какой-то момент мужчина понял, что надо действовать: взял медведицу одной рукой за голову, а другой сильно ударил.

В результате животные убежали, а мужчина добрался до ближайшей поляны, где ловит телефонная связь. Он позвонил другу, тот забрал его и отвез в больницу.

«У пострадавшего множественные рваные раны головы и рук, большая рваная рана кисти и уха», — сообщили в городской больнице. Мужчине откусили кусок носа, однако в больнице его пришили. «Угрозы для жизни нет, мужчина поправляется», — заключили врачи.