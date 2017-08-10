В России кыргызстанку, похитившую ребенка, направили на лечение в психбольницу

В Калуге (Россия) суд направил на принудительное лечение в психбольницу кыргызстанку, похитившую трехмесячную дочь у знакомой. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, следствием установлено, что женщина в момент похищения не осознавала опасности своих действий из-за хронического заболевания.

Преступление совершено в сентябре 2016-го. Мать девочки встретилась с женщиной возле торгового центра и разрешила ей взять ребенка на руки. Та зашла с младенцем за угол здания и скрылась.

Полиция обнаружила девочку в квартире подсудимой в ночь на 17 сентября. Ребенка передали матери, а похитительницу арестовали.