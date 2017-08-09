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Происшествия

Пропавшая в России девушка, возможно, находится в Кыргызстане

Фото 47news.ru. Пропавшая девочка
Пропавшая в России девушка, возможно, находится в Кыргызстане. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, в Ленинградской области в полицию поступило сообщение об исчезновении 15-летней девушки, которая 6 августа ушла из дома в Мурино и не вернулась.

Как сообщается, ранее она высказывала намерения вернуться в Кыргызстан, откуда она родом.

Как сообщил отец девочки, в городе она не ориентируется и по-русски говорит плохо. Друзей или знакомых у нее нет. Выяснилось также, что подросток не посещает школу.

На голове у пропавшей может быть светлый платок, она одета в короткую коричневую кожаную куртку, черную юбку до колен либо черные брюки. На ногах, скорее всего, черные кеды.     

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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