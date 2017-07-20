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Гражданин Кыргызстана пытался вплавь незаконно попасть в Литву

Гражданин Кыргызстана вплавь пытался незаконно попасть в Литву. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, пограничники заставы «Роцишкю» в окрестностях деревни Жюру заметили троих идущих по полю мужчин. От того места до границы с Россией менее километра. Двое из них оказались россиянами, один — 43-летним гражданином Кыргызстана. Задержанные показали паспорта своих государств, но у них не было документов, подтверждающих законность попадания в Литву.

Следы от места задержания иностранцев вывели к реке Шешупе. Выяснилось, что задержанные переплыли реку со стороны России и нелегально попали в Литву.

По факту незаконного пересечения госграницы начали досудебное расследование. Нарушителей арестовали.
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