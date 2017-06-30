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Происшествия

В отделе культуры Сузакского района выявили нарушения на 2,5 миллиона сомов

Аудит Счетной палаты выявил в отделе культуры Сузакского района финансовые нарушения на 2,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, недостатки нашли при проведении аудита использования бюджетных, специальных и иных средств за 2015–2016 годы.

Из общей суммы финансовых нарушений 1,9 миллиона сомов составила сокрытая по учету дебиторская задолженность.

Эти средства перечислили строительной компании за капитальный ремонт здания районного отдела культуры. При этом их не отнесли к дебиторской задолженности по учету и балансу, а сам капремонт на январь 2017 года так и не был завершен.

Кроме того, установлены нарушения при начислении и выплате заработной платы (на 407,7 тысячи сомов), недостача и растрата денежных средств в кассе (172,2 миллиона сомов), нецелевое использование бюджетных средств (30 тысяч сомов).

«Главный бухгалтер отдела культуры, исполнявший одновременно и обязанности кассира, часть наличных денег, поступивших от родителей учеников детской музыкальной школы, не оприходовал в кассу и использовал на личные нужды. В результате в кассу отдела культуры за 2015 год не поступило 72 тысячи сомов, в 2016-м — 100,2 тысячи. В ходе аудита средства полностью восстановлены в кассу», — говорится в сообщении.

Материалы аудита переданы в правоохранительные органы для юридической оценки.
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