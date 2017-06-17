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Происшествия

Ночью в бишкекской многоэтажке полностью сгорела квартира

В Бишкеке ночью полностью сгорела квартира в многоэтажке на улице Киевской. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций КР.

По их данным, сегодня около 1.15 на улице Киевской на 7-м этаже 11-этажного жилого дома произошел пожар. На месте происшествия находились оперативная группа управления МЧС КР по Бишкеку, бригада из семи спасателей Службы спасения, три пожарных расчета, медики.

«В 2.08 пожар был полностью локализован, а в 3.00 потушен. Во время тушения пожара 12 жителей, проживающих на этажах с пятого по десятый, были эвакуированы. Спасатели помогли вскрыть заблокированные двери квартир на 7-м, 8-м, 10-м этажах. Жертв и пострадавших нет, причину пожара устанавливают», — прокомментировали в МЧС.
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