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Происшествия

Мужчина пытался въехать в Кыргызстан по ламинированной копии паспорта

Гражданин Кыргызстана предъявил пограничникам ламинированную копию паспорта. Об этом сообщило управление информационного обеспечения ГПС КР.

По его данным, 14 июня на КПП «Чалдыбар-автодорожный» задержан 56-летний гражданин КР О.Д., предъявивший ID-card с признаками полной подделки. Со слов задержанного, паспорт он потерял и решил воспользоваться его ламинированной копией. Задержанный намеревался проехать в Талас через Казахстан.

15 мая на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол-автодорожный» 35-летний гражданин КР А. уулу Б. предъявил пограничному наряду ID-card также с признаками полной подделки. Задержанный направлялся в Казахстан.

После оформления соответствующих документов нарушители переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
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