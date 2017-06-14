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В Бишкеке школьник выбросился из окна. Жаловался, что никому не нужен

В Бишкеке школьник выбросился из окна. Жаловался, что никому не нужен. Об этом ИА «24.kg» сообщили в милиции.

По их данным, произошло это накануне, 13 июня, вечером в микрорайоне № 12. «Подросток закончил девятый класс, жил в Новопавловке у тети. Приехал в столицу погостить к двоюродной тете. В раннем детстве мальчика его мать развелась с мужем, отца у ребенка нет. Мать уехала в Россию и якобы вышла там замуж. И мальчик остался никому не нужным», — сказали в милиции.

«Погибший говорил родственникам, что никому не нужен. Об этом же он написал в телефоне: «Не буду никого напрягать и лучше уйду», — отметили в ведомстве.
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