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Происшествия

С начала 2017 года в Джалал-Абадской области утонули 8 подростков

С начала 2017 года в Джалал-Абадской области утонули 8 подростков. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД области.

По их данным, за этот период на водоемах было зафиксировано 58 происшествий среди подростков и детей.

Как сообщается, с началом летних каникул сотрудники правоохранительных органов, МЧС и органы местного самоуправления усилили разъяснительную работу с владельцами бассейнов, руководителями летних лагерей и родителями.

Всего на территории области имеется 28 плавательных бассейнов, 8 озер, 56 рек.
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