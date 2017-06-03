За крупную взятку задержаны должностные лица Авиапредприятия МЧС

В Кыргызстане при получении $8 тысяч задержаны должностные лица Авиационного предприятия при МЧС КР. Об этом сообщила Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями.

По ее данным, в Бишкекское управление ГСБЭП с заявлением обратился гражданин А. Б. Он просил принять меры в отношении сотрудников Государственного предприятия «Авиационное предприятие при МЧС КР», вымогавших $25 тысяч за положительное решение в судебных органах вопроса о неуплате неналоговых платежей. В случае непредоставления запрашиваемой суммы угрожали взыскать задолженность госпредприятия с самого заявителя.

Как сообщается, 31 мая прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статье 313 (вымогательство взятки в крупном размере) УК КР.

При получении взятки в $8 тысяч 1 июня на территории автогаража МЧС задержаны директор ГП «Авиационное предприятие при МЧС КР», его заместитель и юрист.

Ведется расследование.