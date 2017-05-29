В Баткене в ДТП погибли трое человек, в том числе 13-летний мальчик

В Баткенской области сегодня в ДТП погибли трое человек, в том числе 13-летний мальчик. Об этом сообщает МВД Кыргызстана.

Как отмечают в ведомстве, ЧП со смертельным исходом произошло в результате нарушения правил безопасности дорожного движения.

«29 мая примерно в 16.00 на 45-м километре автодороги Баткен — Ош произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, у автомашины «Хонда Степвагон», перевозившей пассажиров, во время движения на большой скорости лопнуло колесо, в результате водитель не справился с управлением и автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся», — информирует МВД.

В минивэне (госномер B 4124 AS) находилось девять человек (данные уточняются).

В результате аварии погибли три человека, в том числе 13-летний подросток.

Шесть человек доставлены в территориальную больницу. Водитель не госпитализирован.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, предварительные результаты указывают на то, что водитель автомашины «Хонда» значительно превысил скорость. Назначены все необходимые экспертизы. Начато расследование.