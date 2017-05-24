На автодороге Бишкек — Ош перевернулся бензовоз, погиб водитель. Об этом сообщило МЧС КР.

По его данным, 23 мая примерно в 22.30 на 370-м километре автодороги Бишкек — Ош (Тоткогульский район) столкнулись бензовоз и грузовая автомашина.

Видео прислали очевидцы происшествия на номер WhatsApp ИА «24.kg» 0 555 312 024

Как сообщается, в результатете аварии бензовоз перевернулся и сгорел, водитель погиб на месте.

Водитель и пассажир грузовика получили ранения. Их доставили в больницу села Уч-Терек Токтогульского района.

Пожар тушили два пожарных расчета, говорится в сообщении.