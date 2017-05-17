17 мая. среда 17 мая ср. Бишкекское времяВремя 10:46
+21
Бишкек
+21
Талас
+12
Джалал-Абад
+24
Ош
+28
Чолпон-Ата
+14
Нарын
+16
Баткен
+8
USD 67.74
EUR 74.82
RUB 1.20
USD
67.74
EUR
74.82
RUB
1.20
KZT
0.22
UZS
0.02
Происшествия
08:59, 17 мая 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА
Пьяный водитель уснул за рулем джипа. Очнулся в БЧК
08:59, 17 мая 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА
В Кыргызстане в Большой Чуйский канал упал внедорожник. Видео разместили в социальной сети Facebook.
В сообщении говорится, что «16.05.2017 примерно в 17.00, съехав с дороги, упала в БЧК машина марки Lexus 470 белого цвета с госномером B 1794 AO…».
Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека, инцидент произошел на улице Махатмы Ганди, напротив войсковой части. Водитель в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем, очнулся под водой.