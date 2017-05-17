Пьяный водитель уснул за рулем джипа. Очнулся в БЧК

В Кыргызстане в Большой Чуйский канал упал внедорожник. Видео разместили в социальной сети Facebook.

В сообщении говорится, что «16.05.2017 примерно в 17.00, съехав с дороги, упала в БЧК машина марки Lexus 470 белого цвета с госномером B 1794 AO…».

Как сообщилив пресс-службе Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека, инцидент произошел на улице Махатмы Ганди, напротив войсковой части. Водитель в состоянии алкогольного опьянения уснул за рулем, очнулся под водой.