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Происшествия

В селе Оттук, где сбили ребенка, установлены «лежачие полицейские»

В селе Оттук Нарынского района одноименной области установлены преграды для снижения скорости. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

Напомним, 11 мая 2017 года там был совершен наезд на ученика второго класса, от полученных травм ребенок скончался, и жители села Оттук перекрыли дорогу с требованием обеспечить на данном участке режим снижения скорости.

Как сообщается, местные жители жаловались, что после начала дорожных ремонтных работ в селе неоднократно совершаются ДТП, наезды на пешеходов.

Несмотря на неоднократные обращения со стороны сотрудников дорожного надзора патрульной милиции, никто не хотел брать на себя ответственность. Министр внутренних дел взял на личный контроль проблемы жителей данного села, переговорил с соответствующими ведомствами и получил разрешение на установку преград, говорится в сообщении.

Дорожно-строительная фирма 12 мая установила несколько «лежачих полицейских» и предупреждающие дорожные знаки у въезда в село, около школы и детского сада, отмечает ведомство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/51791/
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