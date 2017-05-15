В Чуйской области произошло тройное ДТП. Есть жертвы

В Чуйской области, недалеко от Бишкека, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей — Honda Stepwgn, Mercedes-Benz, Toyota Wish. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе управления патрульной милиции ГУВД Чуйской области.

По информации ведомства, ДТП произошло около 8.30 на пересечении улиц Шабдана баатыра и Школьной, ниже Большого Чуйского канала. По предварительным данным, водитель Honda Stepwgn погиб, еще двое госпитализированы.

На месте ДТП работает оперативно-следственная группа Аламудунского РОВД. Выясняются все обстоятельства дела.