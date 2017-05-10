В Бишкеке вновь пострадал пешеход

В Бишкеке вновь совершен наезд на пешехода. Об этом ИА «24.kg» сообщил пресс-секретарь УПМ ГУВД Таалайбек Богубаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня в районе ТЭЦ примерно в 8.30, когда студентка 1-го курса медицинского училища переходила улицу по пешеходному переходу. Водитель автомашины «Мерседес-Бенц» объяснил, что отвлекся и поэтому наехал на девушку. В настоящее время пострадавшая с диагнозом «ушиб головного мозга» находится в реанимации БНЦТиО.

Автомобиль доставлен на штрафстоянку, назначены все необходимые экспертизы. В крови водителя алкоголь не обнаружен. Выясняются обстоятельства произошедшего.