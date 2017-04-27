В Бишкеке вновь сбили двух пешеходов

В центре Бишкека на пешеходном переходе сбили двоих человек. От удара мужчины отлетели на пять метров, сообщили пользователи Facebook.

В пресс-службе ГУПМ МВД КР ИА «24.kg» информацию подтвердили, добавив, что пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте по улице Абдрахманова.

«Водитель автомашины Nissan Almera, двигаясь в южном направлении, напротив остановки ЦУМ по улице Абдырахманова совершил наезд на пешеходов», — рассказали в ведомстве.

По информации УПМ, сейчас проводятся все необходимые экспертизы, пострадавшие доставлены в больницу, машина водворена на штрафную стоянку. На месте ДТП находятся патрульно-выездная группа. Водитель авто проходит экспертизу на наличие алкоголя в крови.