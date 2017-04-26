В Посольстве КР в РФ подтвердили информацию о суициде кыргызстанца

Посольство Кыргызской Республики в РФ информацию о суициде гражданина КР подтвердило, добавив, что на 26 апреля запланирован выезд консула в больницу для встречи с лечащими врачами и, если это будет возможно, с самим пациентом.

Напомним, на стройке в Московском районе Санкт-Петербурга 23 апреля в первом часу ночи нашли полузадушенного повешенного мигранта. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечалось, что 22-летнего кыргызстанца в последний момент вынули из петли на территории стройки у дома 7/3 на Дунайском проспекте.

«В тяжелом состоянии мигрант доставлен в городскую больницу № 26 и помещен в реанимацию. Молодой человек впал в кому. По факту проводится проверка», — говорилось в сообщении.