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В Посольстве КР в РФ подтвердили информацию о суициде кыргызстанца

Посольство Кыргызской Республики в РФ информацию о суициде гражданина КР подтвердило, добавив, что на 26 апреля запланирован выезд консула в больницу для встречи с лечащими врачами и, если это будет возможно, с самим пациентом.

Напомним, на стройке в Московском районе Санкт-Петербурга 23 апреля в первом часу ночи нашли полузадушенного повешенного мигранта. Об этом сообщили российские СМИ.

Отмечалось, что 22-летнего кыргызстанца в последний момент вынули из петли на территории стройки у дома 7/3 на Дунайском проспекте.

«В тяжелом состоянии мигрант доставлен в городскую больницу № 26 и помещен в реанимацию. Молодой человек впал в кому. По факту проводится проверка», — говорилось в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/50502/
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