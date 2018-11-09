Парень вскрыл вены лезвием в одном из супермаркетов Бишкека

В одном из супермаркетов Бишкека парень порезал себе лезвием вены. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, ЧП произошло сегодня, примерно в 8.00. 25-летний уроженец Иссык-Кульской области зашел в супермаркет, купил лезвие и там же вскрыл себе вены.

«Первую помощь парню оказали сотрудники супермаркета. Они вызвали сотрудников милиции и медиков. Пострадавшего увезли в больницу. О причинах суицида пока ничего неизвестно», — прокомментировали в столичном ГУВД.