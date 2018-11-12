В Бишкеке в Ботаническом саду погиб внук Медеткана Шеримкулова

В Ботаническом саду Бишкека сотрудники УОБДД и прохожие обнаружили труп мужчины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах.

Мужчина повесился на лямках рюкзака среди труб теплотрассы.

«Признаков насильственной смерти на теле нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рюкзаке обнаружили бутылку водки и ноутбук Apple. Известно, что 27-летний М.А. приходится внуком общественному деятелю Медеткану Шеримкулову. По предварительным данным, парень женился в 2017 году. В день смерти гостил у родственников, поссорившись с ними, уехал на такси», — сообщили редакции.