Следователь отказал в возбуждении уголовного дела. На него напишут в ССБ

Пресс-секретарь Управления патрульной службы МВД КР Таалайбек Богубаев подтвердил ИА «24.kg», что следователь отказал в возбуждении уголовного дела, отпустив водителя, намеренно сбившего инспектора при исполнении.

«В настоящий момент готовится информация, которую донесут до руководства Службы собственной безопасности МВД КР. Пусть там разбираются, почему отказано в возбуждении дела. Пострадавший есть, он получил травмы, находится в 4-й городской больнице. Сбивший его нарушитель ни разу не навестил инспектора», — подчеркнули в ведомстве.

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Таалайбек Богубаев уточнил, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела вынесено на основании статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса КР за «отсутствием состава преступления».

Напомним, 18 апреля старшина милиции остановил для заполнения административного протокола по факту нарушения автомашину марки Mazda 6. Водитель нецензурно выражался в адрес инспектора и пытался уехать, несмотря на то, что его документы были у старшины. Преграждая дорогу нарушителю, инспектор встал перед авто и стал вызывать подмогу. В это время водитель сбил его. Инспектор получил закрытую черепно-мозговую травму и разрыв связок голеностопного сустава.