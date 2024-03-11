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Сотрудников ночного клуба «Промзона» в Бишкеке подозревают в продаже наркотиков

В ночном клубе «Промзона» проведены обыски и задержания. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в милицию поступила информация о том, что некоторые сотрудники ночного клуба занимаются незаконным сбытом наркотиков.

9 марта 2024 года в «Промзоне» сделали проверочные закупы. Во время попытки продать гашиш задержан Т.А., 1993 года рождения, у которого при личном досмотре нашли наркотики в крупном размере. Мужчина водворен в ИВС.

После в клубе провели обыск. В багажнике автомашины «Тойота-Камри», принадлежащей И.Ф., 2000 года рождения, нашли мефедрон в крупном размере. Мужчина доставлен в СС ГУВД Чуйской области. По результатам следствия его действиям и действиям руководства ночного клуба «Промзона» будет дана юридическая оценка.

Также в милицию поступила информация, о том, что мужчина по имени А, вместе с группой лиц в Чуйской области и Бишкеке создали устойчивый канал по незаконному обороту наркотиков.

Сотрудниками СБНОН ГУВД Чуйской области установлена личность одного из них — Ч.А., 1986 года рождения. 8 марта обыскали его дом в селе Пригородном и нашли наркотики. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Назначены все соответствующие судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288691/
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