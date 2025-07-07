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Общество

Закон о тишине. Заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания

В Бишкеке прошел рейд по соблюдению увеселительными заведениями норм Закона КР «О тишине». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В ходе проверок за нарушения составили протокол на заведение «Теплобар» за нарушение Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Муниципальная инспекция также приняла меры в отношении кафе «Бахчай» по статье УК КР «Нарушение правил торговли».

Кроме того, заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания по соблюдению норм тишины и недопущению потребления табака и никотина.

Всего проверили 24 объекта, по которым ранее поступали обращения от горожан о превышении допустимого уровня шума в ночное время:

  • в Ленинском районе проинспектировано 9 заведений;
  • в Первомайском — 5;
  • в Свердловском — 5;
  • в Октябрьском — 5.

Сотрудники муниципальных администраций, территориальных управлений и УПСМ по ГУВД провели разъяснительные беседы с администрациями и посетителями заведений о соблюдении режима тишины:

  • в будние дни — с 22.00 до 07.00;
  • в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 09.00.

Отмечается, что данные мероприятия будут проводиться регулярно и направлены на обеспечение гражданам права на спокойный и безопасный отдых в ночное время.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335390/
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