Закон о тишине. Заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания

В Бишкеке прошел рейд по соблюдению увеселительными заведениями норм Закона КР «О тишине». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В ходе проверок за нарушения составили протокол на заведение «Теплобар» за нарушение Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от последствий потребления табака, никотина и воздействия окружающего табачного дыма и аэрозоля». Муниципальная инспекция также приняла меры в отношении кафе «Бахчай» по статье УК КР «Нарушение правил торговли».

Кроме того, заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания по соблюдению норм тишины и недопущению потребления табака и никотина.

Всего проверили 24 объекта, по которым ранее поступали обращения от горожан о превышении допустимого уровня шума в ночное время:

в Ленинском районе проинспектировано 9 заведений;

в Первомайском — 5;

в Свердловском — 5;

в Октябрьском — 5.

Сотрудники муниципальных администраций, территориальных управлений и УПСМ по ГУВД провели разъяснительные беседы с администрациями и посетителями заведений о соблюдении режима тишины:

в будние дни — с 22.00 до 07.00;

в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 09.00.

Отмечается, что данные мероприятия будут проводиться регулярно и направлены на обеспечение гражданам права на спокойный и безопасный отдых в ночное время.