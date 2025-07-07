Закон о тишине. Заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания

В Бишкеке прошел рейд по соблюдению увеселительными заведениями норм Закона КР «О тишине». Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Кроме того, заведениям Boho city bar, Season и Skyberry выписали предписания по соблюдению норм тишины и недопущению потребления табака и никотина.
Всего проверили 24 объекта, по которым ранее поступали обращения от горожан о превышении допустимого уровня шума в ночное время:
- в Ленинском районе проинспектировано 9 заведений;
- в Первомайском — 5;
- в Свердловском — 5;
- в Октябрьском — 5.
Сотрудники муниципальных администраций, территориальных управлений и УПСМ по ГУВД провели разъяснительные беседы с администрациями и посетителями заведений о соблюдении режима тишины:
- в будние дни — с 22.00 до 07.00;
- в выходные и праздничные дни — с 22.00 до 09.00.
Отмечается, что данные мероприятия будут проводиться регулярно и направлены на обеспечение гражданам права на спокойный и безопасный отдых в ночное время.