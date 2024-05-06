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Происшествия

В Бишкеке закрыли ночной клуб. Посетители употребляли синтетические наркотики

В столице закрыли ночной клуб. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в ночь на 4 мая сотрудники СБНОН совместно с УГКНБ по Бишкеку в одном из ночных клубов закрытого типа провели обыск. У посетителей нашли разноцветные таблетки и флаконы с жидкостью без запаха.

Посетителями клуба оказались иностранцы, работающие волонтерами и преподавателями в вузах. Их и работников клуба с признаками наркотического опьянения доставили на медицинское освидетельствование в Республиканский центр наркологии и психиатрии. Они не отрицали, что употребляли синтетические наркотики.

Затем всех доставили в милицию. По изъятым веществам назначены судебно-химические экспертизы. Заведение опечатали. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, по результатам которых будут приняты процессуальные решения в отношении владельца ночного клуба.

Как сообщили собственные источники 24.kg, обыск проходил в ночном клубе Cats Bar. 

Напомним, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сделал предупреждение сотрудникам и владельцам ночных клубов, чтобы они не продавали в своих заведениях наркотики, иначе виновников накажут по всей строгости закона. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293258/
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