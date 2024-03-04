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Происшествия

Нарколабораторию нашли в гараже у жителей Бишкека

В столице выявили нарколабораторию по выращиванию марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, в милицию поступила информация, что неизвестные граждане в гараже по улице Малдыбаева организовали лабораторию по выращиванию каннабиса для дальнейшего его сбыта через интернет-магазин.

«УВД Октябрьского района возбудило уголовное дело по статье 288 (посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства). При проведении следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержали граждан З.Р., 1999 года рождения, и Т.У., 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

При помощи разыскной собаки в подвальном помещении гаража обнаружили горшки с кустами растительного происхождения со специфическим запахом конопли.

«Общий вес вместе с упаковкой составил 15 килограммов, стоимость готовых к употреблению наркотиков составила бы более 2 миллионов сомов. Далее в ходе обыска обнаружено специальное оборудование для выращивания наркотических растений — ультрафиолетовая лампа, семь бутылок с неизвестными веществами», — сообщила пресс-служба ГУВД.

Во время обыска в доме один из фигурантов добровольно выдал милиционерам вещество растительного происхождения со специфическим запахом конопли общим весом с упаковкой 37 граммов.

Подозреваемые водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288218/
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