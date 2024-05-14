Три нарколаборатории ликвидировали в Бишкеке и Чуйской области

Ликвидирована транснациональная наркогруппировка, наладившая устойчивый канал поставок и реализацию наркотиков из зарубежных стран в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, задержаны 11 граждан Кыргызстана и 1 россиянин. Шесть из них являются членами организованной преступной наркогруппировки, они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

«Ликвидированы организованные ими три нарколаборатории в Бишкеке и Чуйской области, перекрыт международный канал поставки наркотиков в Кыргызстан, пресечена деятельность интернет-магазина Gangzilla по продаже органических наркотиков», — отметили в ГТС.

Задержан основатель и куратор интернет-магазина. Изъято свыше 10 килограммов марихуаны («шишки»), 75 бутылок гашишного масла, 38 кустов гибридной конопли, выращиваемых на гидропонике, различных предметов и технических средств, используемых в нарколаборатории и интернет-магазине.

Стоимость изъятых наркотиков при их реализации составила бы, по предварительным подсчетам, 50 миллионов сомов.