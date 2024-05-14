19:16
USD 88.34
EUR 95.27
RUB 0.96
Происшествия

Три нарколаборатории ликвидировали в Бишкеке и Чуйской области

Ликвидирована транснациональная наркогруппировка, наладившая устойчивый канал поставок и реализацию наркотиков из зарубежных стран в Кыргызстане. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, задержаны 11 граждан Кыргызстана и 1 россиянин. Шесть из них являются членами организованной преступной наркогруппировки, они водворены в ИВС ГУВД Бишкека.

«Ликвидированы организованные ими три нарколаборатории в Бишкеке и Чуйской области, перекрыт международный канал поставки наркотиков в Кыргызстан, пресечена деятельность интернет-магазина Gangzilla по продаже органических наркотиков», — отметили в ГТС.

Задержан основатель и куратор интернет-магазина. Изъято свыше 10 килограммов марихуаны («шишки»), 75 бутылок гашишного масла, 38 кустов гибридной конопли, выращиваемых на гидропонике, различных предметов и технических средств, используемых в нарколаборатории и интернет-магазине.

Стоимость изъятых наркотиков при их реализации составила бы, по предварительным подсчетам, 50 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293962/
просмотров: 319
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за три года ликвидировали 27 нарколабораторий
В Баткене задержана наркогруппировка. Выращивали гибридную марихуану
Нарколабораторию нашли в гараже у жителей Бишкека
В Бишкеке иностранца задержали за создание нарколаборатории
Популярные новости
Иностранец в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; украл $6,5 тысячи Иностранец в аэропорту «Манас» украл $6,5 тысячи
Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за&nbsp;вымогательство взятки Капитан Таможенной службы Кыргызстана задержан за вымогательство взятки
Муниципальные земли Бишкека за&nbsp;более $10 миллионов присвоил кыргызстанец Муниципальные земли Бишкека за более $10 миллионов присвоил кыргызстанец
Звонок из&nbsp;зоны. В&nbsp;Бишкеке разоблачили телефонного мошенника Звонок из зоны. В Бишкеке разоблачили телефонного мошенника
Бизнес
Акция в&nbsp;O!Store: купи чехол&nbsp;&mdash; второй получи в&nbsp;подарок Акция в O!Store: купи чехол — второй получи в подарок
Оплата налогов по&nbsp;коду платежа в&nbsp;MegaPay Оплата налогов по коду платежа в MegaPay
Завершена подготовка национальной линейки учебников по&nbsp;английскому языку Завершена подготовка национальной линейки учебников по английскому языку
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; организовало для банкиров интеллектуальную схватку &laquo;МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» организовало для банкиров интеллектуальную схватку «МОЗГОБОЙНЯ-QUIZ»
14 мая, вторник
19:00
Цифра дня. 3 миллиона сомов льготных кредитов выделили на газификацию Цифра дня. 3 миллиона сомов льготных кредитов выделили...
18:39
Депутат просит обнародовать трехстороннее соглашение по Камбаратинской ГЭС
18:30
15 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:59
Три нарколаборатории ликвидировали в Бишкеке и Чуйской области
17:48
Избиение в СИЗО-1 Махабат Тажибек кызы. В СИН опровергли информацию