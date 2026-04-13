Ночная встреча в городе Шопоков закончилась стрельбой

В Сокулукском районе задержан подозреваемый в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в милицию обратился 35-летний Т.С. Он сообщил, что ночью в городе Шопоков в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета.

Установлено, что потерпевший приехал из Московского района для встречи с гражданином К.Г. Примерно в 1.00 между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого в заявителя произвели несколько выстрелов. В результате Т.С. госпитализирован с огнестрельными ранениями мягких тканей бедра, грудной клетки и живота.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался гражданин С.Б., 1986 года рождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Назначены все необходимые экспертизы, расследование продолжается.