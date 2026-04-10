Атака на Иран

Атака на Иран. Моджтаба Хаменеи до сих пор ни разу не появился на публике

Вновь назначенный лидер Ирана потребовал репараций от США и Израиля. Моджтаба Хаменеи, который после убийства его отца Али Хаменеи в результате ракетных атак возглавил страну, до сих пор ни разу не появился на публике. Его обращения и заявления транслируют государственные СМИ ИРИ.

Моджтаба Хаменеи до сих пор ни разу не появился на публике. Его обращения и заявления транслируют государственные СМИ Ирана

Иран требует репарации за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак Соединенных Штатов и Израиля, говорится в обращении верховного лидера. Текст опубликовало агентство Fars.

«Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу республику. Мы обязательно потребуем репарации», — цитирует аятоллу издание.

По словам Моджтабы Хаменеи, Иран «не искал и не ищет войны», но не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах.

Он также призвал государства Персидского залива «занять правильную сторону» и «не поддаваться лживым обещаниям дьяволов».

С начала военной операции США и Израиля в Иране погибли более 3 тысяч человек. Об этом сообщил глава организации судебной медицины ИРИ Аббас Масджеди Арани.

«Примерно 40 процентов тел не поддавались идентификации», — сказал он журналистам.

Ранее в Красном Полумесяце сообщали, что с начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана атакам подверглись более 102 тысяч гражданских объектов. Число погибших чуть больше чем за неделю выросло в 1,5 раза.

Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана для переговоров с США

Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана. В Исламабаде намечены переговоры с США по урегулированию конфликта, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Делегацию возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую переговорную группу возглавит вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Корпус стражей исламской революции опубликовал схему расположения мин в Ормузском проливе. Управление портов Ирана ранее призвало суда, которые проходят через пролив, координировать свои маршруты с КСИР из-за возможного наличия противокорабельных мин.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы».

Председатель Стратегического совета по внешним отношениям Ирана Сейед Камаль Харази убит

Тегеран официально подтвердил, что убит председатель Стратегического совета по внешним отношениям Сейед Камаль Харази. Ранее он получил ранения в результате обстрела.

Американский лидер Дональд Трамп попросил Иран не брать деньги за проход по Ормузскому проливу.

Американский беспилотник исчез в Ормузском проливе, сообщает издание Clash Report. По его данным, разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США внезапно изменил курс в сторону ИРИ, передал аварийный код 7700, резко снизился и пропал из систем отслеживания в районе Ормузского пролива.
