Атака на Иран. Моджтаба Хаменеи до сих пор ни разу не появился на публике

Вновь назначенный лидер Ирана потребовал репараций от США и Израиля. Моджтаба Хаменеи, который после убийства его отца Али Хаменеи в результате ракетных атак возглавил страну, до сих пор ни разу не появился на публике. Его обращения и заявления транслируют государственные СМИ ИРИ.

Иран требует репарации за нанесенный стране ущерб и погибших в результате атак Соединенных Штатов и Израиля, говорится в обращении верховного лидера. Текст опубликовало агентство Fars.

«Все должны знать: мы не оставим в покое преступных агрессоров, напавших на нашу республику. Мы обязательно потребуем репарации», — цитирует аятоллу издание.

По словам Моджтабы Хаменеи, Иран «не искал и не ищет войны», но не откажется от своих законных прав ни при каких обстоятельствах.

Он также призвал государства Персидского залива «занять правильную сторону» и «не поддаваться лживым обещаниям дьяволов».

С начала военной операции США и Израиля в Иране погибли более 3 тысяч человек. Об этом сообщил глава организации судебной медицины ИРИ Аббас Масджеди Арани.

«Примерно 40 процентов тел не поддавались идентификации», — сказал он журналистам.

Ранее в Красном Полумесяце сообщали, что с начала военной операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана атакам подверглись более 102 тысяч гражданских объектов. Число погибших чуть больше чем за неделю выросло в 1,5 раза.

Иранская делегация прибыла в столицу Пакистана. В Исламабаде намечены переговоры с США по урегулированию конфликта, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Делегацию возглавляют министр иностранных дел Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Американскую переговорную группу возглавит вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Корпус стражей исламской революции опубликовал схему расположения мин в Ормузском проливе. Управление портов Ирана ранее призвало суда, которые проходят через пролив, координировать свои маршруты с КСИР из-за возможного наличия противокорабельных мин.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поручил начать мирные переговоры с Ливаном о разоружении «Хезболлы».

Тегеран официально подтвердил, что убит председатель Стратегического совета по внешним отношениям Сейед Камаль Харази. Ранее он получил ранения в результате обстрела.

Американский лидер Дональд Трамп попросил Иран не брать деньги за проход по Ормузскому проливу.

Американский беспилотник исчез в Ормузском проливе, сообщает издание Clash Report. По его данным, разведывательный беспилотник MQ-4C Triton ВМС США внезапно изменил курс в сторону ИРИ, передал аварийный код 7700, резко снизился и пропал из систем отслеживания в районе Ормузского пролива.