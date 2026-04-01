Происшествия

В Нарынской области произошло землетрясение магнитудой 3,5

В Нарынской области произошло землетрясение магнитудой 3,5. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

По его данным, подземные толчки зафиксированы 31 марта в 13.20.

Очаг землетрясения располагался на территории КР в 17 километрах к востоку от села Кара-Кече, в 19 километрах к северо-западу от села Сары-Иймек, в 45 километрах к юго-востоку от районного центра Чаек, в 92 километрах к северо-западу от Нарына.

Интенсивность толчков составила в селах Сары-Иймек и Кара-Кече 2,5 балла.
