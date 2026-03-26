В Бишкеке мотоциклист въехал в людей на парковке. Один человек погиб

В Бишкеке на парковке возле гипермаркета в районе ТЭЦ на улице Шабдана Баатыра произошло серьезное ДТП с участием мотоциклиста.

Как рассказал 24.kg очевидец и пострадавший, инцидент произошел 25 марта примерно в 20.40-20.45. Мотоциклист, нарушая Правила дорожного движения — превышая скорость и выполняя опасные маневры (поставил мотоцикл на задние колеса), врезался в группу людей.

В результате наезда пострадали три человека. Один из них, 18-летний парень, от полученных травм скончался в больнице в 23.50. Еще один пострадавший получил сотрясение головного мозга, перелом уха, а также многочисленные ссадины и ушибы.

Сам водитель мотоцикла выжил и в настоящее время также находится в больнице. Обстоятельства происшествия уточняются.