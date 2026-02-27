На Тоо-Ашуу проводят принудительный спуск снежных лавин

Сегодня на 132-м, 133-м и 136-м километрах перевала Тоо-Ашуу проводятся мероприятия по принудительному спуску снежных лавин. В связи с этим на месте задействована специальная техника дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 9, сотрудники находятся в полной готовности к оперативному реагированию на возможные изменения обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

В связи с принудительным спуском лавин с 9.00 на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош (с поста «Сосновка») введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств.

На остальных трассах страны движение осуществляется в штатном режиме, дороги открыты.

В настоящее время дорожные службы в круглосуточном режиме проводят очистку дорог от снега, подсыпку песчано-соляной смеси и обеспечивают безопасность дорожного движения.