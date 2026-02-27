10:45
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.14
Общество

На Тоо-Ашуу проводят принудительный спуск снежных лавин

Сегодня на 132-м, 133-м и 136-м километрах перевала Тоо-Ашуу проводятся мероприятия по принудительному спуску снежных лавин. В связи с этим на месте задействована специальная техника дорожно-эксплуатационного предприятия (ДЭП) № 9, сотрудники находятся в полной готовности к оперативному реагированию на возможные изменения обстановки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

В связи с принудительным спуском лавин с 9.00 на перевале Тоо-Ашуу автодороги Бишкек — Ош (с поста «Сосновка») введено временное ограничение движения для большегрузных транспортных средств.

На остальных трассах страны движение осуществляется в штатном режиме, дороги открыты.

В настоящее время дорожные службы в круглосуточном режиме проводят очистку дорог от снега, подсыпку песчано-соляной смеси и обеспечивают безопасность дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363797/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Обстановка на перевалах страны: ограничений движения нет
В Суусамыре нашли тело чабана, погибшего под снежной лавиной
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт сошла снежная лавина
В Суусамыре 55 человек ищут мужчину, пропавшего под лавиной
В Суусамыре поиски мужчины под лавиной продолжатся утром
Автодорогу Торкен — Толук — Сары-Камыш закрыли из-за схода лавины
Ожидается сход снежных лавин в регионах — МЧС
На альтернативной дороге север — юг сошла лавина, участок закрыт
МЧС предупредило: на опасных участках трасс ожидается сход лавин
Штормовое предупреждение: в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
27 февраля, пятница
10:44
Самоподжог. Дети умершей находятся на попечении тети, решается вопрос опеки Самоподжог. Дети умершей находятся на попечении тети, р...
10:40
Спорткомплекс за 363 миллиона сомов построят в санатории «Кыргызское взморье»
10:31
Как менялся уровень воды в озере Иссык-Куль, показал глава НАН КР
10:24
В Кыргызстане стартовал областной этап республиканской олимпиады школьников
10:23
В 2025 году из США впервые с 1930-го уехали больше американцев, чем приехали