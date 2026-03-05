23:10
На автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт возможен сход снежных лавин

На участке с 294-го по 304-й километр автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт ожидается опасность схода снежных лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Кыргызавтожол».

Лавина сошла на автодороге Бишкек — Нарын — Торугарт

По ее данным, 5-10 марта из-за неустойчивой погоды в горных районах страны возрастает риск схода снежных лавин, на дорогах возможна гололедица.

«Особенно высокий риск лавин ожидается на 294-304-м километрах трассы Бишкек — Нарын — Торугарт, в районе ущелья Кара-Ункур. Сегодня там уже сошла лавина. Дорожные службы оперативно провели очистку, движение было полностью восстановлено в обе колеи», — говорится в сообщении.

Водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок. На дороге следует строго соблюдать скоростной режим и ПДД. Нужно подготовить цепи противоскольжения для автомобиля, соблюдать дистанцию между машинами не менее 500 метров.
