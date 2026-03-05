По подозрению в коррупции задержан экс-аким Аламединского района

ГКНБ сообщил о задержании подозреваемых в коррупции при реализации земельной амнистии в Аламединском районе Чуйской области.

По данным спецслужбы, 10 мая 2023 года районная комиссия по земельной амнистии признала жилые дома, расположенные в контурах № 1352–1254 Достукского айыльного аймака, объектами амнистии. После этого в период с мая по август 2023 года были вынесены постановления в отношении ряда граждан.

Фото ГКНБ

Как заявили в ГКНБ, решения принимались с грубыми нарушениями требований законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

В ходе следствия установлена причастность к преступлению нескольких должностных лиц, среди которых:

О.Т. — в 2023 году возглавлял районную комиссию по проведению земельной амнистии;

Н.К. — на тот момент занимал должность акима Аламединского района;

Н.С. — должность не уточняется.

3 марта подозреваемые были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время следственные органы устанавливают других возможных участников коррупционной схемы.