Происшествия

По подозрению в коррупции задержан экс-аким Аламединского района

ГКНБ сообщил о задержании подозреваемых в коррупции при реализации земельной амнистии в Аламединском районе Чуйской области.

По данным спецслужбы, 10 мая 2023 года районная комиссия по земельной амнистии признала жилые дома, расположенные в контурах № 1352–1254 Достукского айыльного аймака, объектами амнистии. После этого в период с мая по август 2023 года были вынесены постановления в отношении ряда граждан.

ГКНБ
Фото ГКНБ
Как заявили в ГКНБ, решения принимались с грубыми нарушениями требований законодательства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 336 (коррупция) Уголовного кодекса КР.

В ходе следствия установлена причастность к преступлению нескольких должностных лиц, среди которых:

  • О.Т. — в 2023 году возглавлял районную комиссию по проведению земельной амнистии;
  • Н.К. — на тот момент занимал должность акима Аламединского района;
  • Н.С. — должность не уточняется.

3 марта подозреваемые были водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время следственные органы устанавливают других возможных участников коррупционной схемы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364620/
просмотров: 1049
