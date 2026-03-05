Фрегат ВМС Ирана был атакован подводной лодкой США: более 80 погибших

Фрегат Военно-морских сил Ирана был атакован подводной лодкой США и затонул недалеко от берегов Шри-Ланки. Пентагон подтвердил информацию.

Известно, что после удара торпеды на корабле начался пожар, затем последовал мощный взрыв. По предварительным данным, большинство находившихся на борту моряков погибли.

Иранский фрегат IRIS Dena был атакован в международных водах Индийского океана недалеко от берегов Шри-Ланки. По последним данным, из примерно 180 находившихся на борту корабля моряков погибли 87, спасены 32, судьба остальных неизвестна.

Правительство Шри-Ланки сообщило, что IRIS Dena подал сигнал бедствия, находясь примерно в 40 километрах от города Галле. Судно возвращалось в Иран после участия в военно-морских учениях MILAN 2026, проходивших в Вишакхапатнаме (Индия).

«Это первое потопление вражеского корабля торпедой со времен Второй мировой войны», — заявил на брифинге министр войны США Пит Хегсет.

По его словам, Соединенные Штаты одерживают верх в этом конфликте.

Напомним, шестые сутки на Ближнем Востоке продолжается эскалация напряженности из-за операции Израиля и США под названием «Рык льва». Глава Белого дома Дональд Трамп заявляет, что военные действия будут продолжаться до выполнения всех поставленных им целей.