20:29
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Происшествия

В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги

На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке просело дорожное полотно, в результате грузовая автомашина частично туда провалилась. Об этом сообщает муниципальная инспекция столицы.

По ее данным, установлено, что год назад на этом отрезке ОсОО «Элит-Строй-Сити» проводило работы по прокладке труб.

«После завершения работ асфальтобетонное покрытие не было восстановлено в полном объеме, что привело к просадке дорожного полотна. В отношении ОсОО «Элит-Строй-Сити» составлен протокол. С нарушением представители компании согласились, вынесено постановление. В отношении этой фирмы также составлялся протокол, выдано предписание о восстановлении элементов благоустройства на указанном участке», — говорится в сообщении.

Кроме того, ОсОО «Элит-Строй-Сити» ранее предоставляло гарантийное письмо о восстановлении асфальтобетонного покрытия при наступлении благоприятных погодных условий.

Муниципальная инспекция держит ситуацию на контроле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/364222/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Перед новым рынком «Келечек» в городе Ош начали укладывать асфальт
Южную часть проспекта Дэн Сяопина в Бишкеке закроют на ремонт
В соцсетях возмутились асфальтом «временного действия» в Сузаке
На пересечении Жибек Жолу и Орозбекова в Бишкеке провалился асфальт
Провал на перекрестке в Бишкеке ликвидировали за несколько часов
В жилмассиве «Красный строитель» люди жалуются на разрушенную дорогу
В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт
Мэрия Бишкека приступила к подготовке улицы Лермонтова к асфальтированию
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода
Прочный асфальт с использованием окурков придумали в Испании
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера В Бишкеке задержаны два высокопоставленных милиционера
Налоговики пресекли ввоз 11&nbsp;тонн просроченных сладостей в&nbsp;Кыргызстан Налоговики пресекли ввоз 11 тонн просроченных сладостей в Кыргызстан
Атака на&nbsp;Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на&nbsp;сторону народа Атака на Иран. Наследник шаха Пехлеви призвал военных перейти на сторону народа
Коррупция в&nbsp;ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников Коррупция в ГКНБ: задержаны пять человек, уволены шесть сотрудников
Бизнес
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов за&nbsp;покупку цветов и&nbsp;косметики весь март BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март
2 марта, понедельник
20:20
В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дорог...
20:00
Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
19:45
Госслужба исполнения наказаний закупает говядину на 13,3 миллиона сомов
19:24
Дания первой в Европе ликвидировала передачу ВИЧ и сифилиса от матери ребенку
19:07
Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны