В Бишкеке грузовик провалился в просевший участок дороги

На проспекте Дэн Сяопина в Бишкеке просело дорожное полотно, в результате грузовая автомашина частично туда провалилась. Об этом сообщает муниципальная инспекция столицы.

По ее данным, установлено, что год назад на этом отрезке ОсОО «Элит-Строй-Сити» проводило работы по прокладке труб.

«После завершения работ асфальтобетонное покрытие не было восстановлено в полном объеме, что привело к просадке дорожного полотна. В отношении ОсОО «Элит-Строй-Сити» составлен протокол. С нарушением представители компании согласились, вынесено постановление. В отношении этой фирмы также составлялся протокол, выдано предписание о восстановлении элементов благоустройства на указанном участке», — говорится в сообщении.

Кроме того, ОсОО «Элит-Строй-Сити» ранее предоставляло гарантийное письмо о восстановлении асфальтобетонного покрытия при наступлении благоприятных погодных условий.

Муниципальная инспекция держит ситуацию на контроле.