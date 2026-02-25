Перед новым рынком «Келечек» в городе Ош начали укладывать асфальт

Перед новым рынком «Келечек» в городе Оше ведутся работы по укладке асфальта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, со стороны улицы Осмонова на парковке рынка укладку асфальта завершат в течение двух дней.

«Общая площадь рынка составляет 9 гектаров, строительство началось 25 августа 2025 года. На сегодняшний день подготовлено 1,3 тысячи торговых мест для продажи одежды. Кроме того, на фруктово-овощном рынке завершено строительство 200 торговых точек. Мэр Жанарбек Акаев посетил рынок, где на месте ознакомился с ситуацией и проблемами, поднятыми торговцами. Он подчеркнул, что требования по переносу рынков будут обязательно выполнены в ранее установленные сроки», — говорится в сообщении.

Напомним, рынок планируют ввести в эксплуатацию в марте.