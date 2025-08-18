10:08
USD 87.44
EUR 102.13
RUB 1.09
Агент 024

Мэрия Бишкека приступила к подготовке улицы Лермонтова к асфальтированию

Мэрия начала подготовку улицы Лермонтова для укладки асфальта после жалоб горожан. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета. 

Ранее жители жаловались на плохое состояние дорожного покрытия на улице Лермонтова, в районе ниже проспекта Жибек Жолу. 

По его словам, асфальт там буквально «поплыл волнами», а ямы и выбоины делают движение опасным. Из-за ремонта на проспекте Победы (так называется в Лебединовке продолжение Жибек Жолу. — Прим. 24.kg) транспортный поток здесь значительно вырос, но дорожное покрытие не выдерживает нагрузки.

В мэрии сообщили, что МП «Бишкекасфальтсервис» на основании протокольного поручения мэрии города по Свердловскому району начало подготовку улицы Лермонтова (от проспекта Жибек Жолу до БЧК) для укладки асфальто-бетонной смеси.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/339985/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода
Прочный асфальт с использованием окурков придумали в Испании
На КПП «Сосновка» улучшают дорожное полотно
На подъезде к горнолыжной базе «Каракол» укладывают асфальт
В городе Ош бульдозером сняли свежеуложенный асфальт на улице Кокум-Бий
Уложенный три года назад асфальт на дороге в парк «Ала-Арча» пришел в негодность
Регенерирующий асфальт, который затягивает любые трещины, разработали ученые
В Бишкеке на пересечении улиц Тыныстанова и Жумабека провалился асфальт
В Джалал-Абаде некачественно укладывали асфальт. Возбуждено уголовное дело
В Баткене сквозь новый асфальт на стадионе проросла трава
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Пансионат &laquo;Аврора плюс&raquo; пришел в&nbsp;упадок после национализации&nbsp;&mdash; туристы жалуются Пансионат «Аврора плюс» пришел в упадок после национализации — туристы жалуются
На&nbsp;антисанитарию у&nbsp;мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека На антисанитарию у мусорных контейнеров жалуются жители Бишкека
Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Сон-Куль, Сары-Челек, Иссык-Куль. Фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
Бесплатные бонусы для связи и&nbsp;развлечений ждут вас в&nbsp;Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Успейте до&nbsp;31&nbsp;августа! Кешбэк 1&nbsp;тысяча 500 сомов и&nbsp;подарки при покупке Honor Успейте до 31 августа! Кешбэк 1 тысяча 500 сомов и подарки при покупке Honor
Есть кредит в&nbsp;другом банке? Переведите его в&nbsp;Bakai Bank по&nbsp;сниженной ставке Есть кредит в другом банке? Переведите его в Bakai Bank по сниженной ставке
18 августа, понедельник
10:05
Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бонускане Beeline Бесплатные бонусы для связи и развлечений ждут вас в Бо...
10:00
Экономика Кыргызстана растет. В лидерах строительство и производство продуктов
09:57
Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
09:53
Мэрия Бишкека приступила к подготовке улицы Лермонтова к асфальтированию
09:44
Лидеры ЕС примут участие в переговорах Зеленского с Трампом в Белом доме