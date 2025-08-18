Мэрия Бишкека приступила к подготовке улицы Лермонтова к асфальтированию

Мэрия начала подготовку улицы Лермонтова для укладки асфальта после жалоб горожан. Об этом 24.kg сообщила пресс-служба муниципалитета.

Ранее жители жаловались на плохое состояние дорожного покрытия на улице Лермонтова, в районе ниже проспекта Жибек Жолу.

По его словам, асфальт там буквально «поплыл волнами», а ямы и выбоины делают движение опасным. Из-за ремонта на проспекте Победы (так называется в Лебединовке продолжение Жибек Жолу. — Прим. 24.kg) транспортный поток здесь значительно вырос, но дорожное покрытие не выдерживает нагрузки.

В мэрии сообщили, что МП «Бишкекасфальтсервис» на основании протокольного поручения мэрии города по Свердловскому району начало подготовку улицы Лермонтова (от проспекта Жибек Жолу до БЧК) для укладки асфальто-бетонной смеси.