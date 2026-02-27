Ссора в Чалдоваре закончилась смертью: мужчина зарезал соседа

В Чуйской области сотрудники милиции задержали подозреваемого в смертельном ранении мужчины в селе Чалдовар. Как сообщили в пресс-службе ГУВД региона, сообщение о происшествии поступило 26 февраля в 13.06.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила в одном из жилых домов тело 67-летнего жителя села. По предварительным данным, утром того же дня между хозяином дома 50-летним Ш.Р. и его соседом Т.И., 1958 года рождения, произошел конфликт во время совместного распития алкоголя. В ходе ссоры Ш.Р. ударил его ножом в область бедра. Пострадавший скончался от кровопотери.

Фото ГУВД Чуйской области

По факту возбуждено уголовное дело по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Подозреваемый задержан в порядке статьи 96 УПК КР и помещен в ИВС.

Назначены экспертизы, ведутся следственные действия. Расследование продолжается.