«Вазелина» обвиняют в коррупции: дело против экс-сотрудника ГКНБ передано в суд

Первомайский районный суд Бишкека избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего сотрудника Государственного комитета национальной безопасности, известного по прозвищу Вазелин. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе райсуда.

По данным суда, У.У.К. подозревается по статье 336, часть 1 («Коррупция») Уголовного кодекса КР. Он помещен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека до 15 апреля.

Ранее в соцсетях распространялось видео с фотографиями спортсменов, сотрудников силовых структур, предпринимателей и других лиц, которых авторы ролика связывали с так называемым «40 чоро» бывшего руководителя УГКНБ по Бишкеку Эльдара Жакыпбекова. Среди упомянутых фигурировал и экс-сотрудник ГКНБ по прозвищу Вазелин. По данным источников, до службы в органах нацбезопасности он работал в милиции.

В пресс-службе ГКНБ КР позже заявили, что в государственных органах «не может быть неприкасаемых», отметив, что ранее из ведомства были уволены сотрудники, подозреваемые в превышении полномочий. В ГКНБ также опровергли информацию о неофициальных прозвищах, подчеркнув, что подобные видеоматериалы распространяются заинтересованными лицами и формируют ложное представление о деятельности комитета.