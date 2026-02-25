Милиционер в Таласе присвоил деньги иностранного инвестора

В Таласе задержали сотрудника милиции, который, по данным ГКНБ, присвоил крупную сумму, полученную у гражданина Турции. Об этом сообщил пресс-центр госкомитета.

По данным ведомства, оперативный сотрудник внутреннего расследования МВД по Таласской области Э.М.А. вошел в доверие к иностранному инвестору и завладел его деньгами.

Инвестор обратился к нему в 2025 году после предложения запустить общий бизнес по посадке дорогих растений из семейства пасленовых. Стоимость одного килограмма семян оценивалась в три тысячи долларов, а продукцию планировали экспортировать в Турцию. На этом основании предприниматель передал милиционеру $35 тысяч 500, однако деньги были присвоены.

В октябре 2025 года инвестор обратился в МВД с заявлением о мошенничестве, но при его участии проверка проведена не была. Следственные подразделения вынесли постановление об отказе в возбуждении дела, что, как отмечает ГКНБ, было выгодно подозреваемому.

27 января 2026 года гражданин Турции повторно обратился уже в ГКНБ. Прокуратура изъяла прежние материалы и передала их следственному подразделению спецслужбы.

24 февраля Э.М.А. был задержан и помещен в ИВС Таласского УВД.

В ГКНБ Кыргызской Республики подчеркивают, что продолжают работу по пресечению коррупции среди сотрудников правоохранительных органов и защите прав инвесторов, а также по созданию безопасного и предсказуемого инвестиционного климата в стране.