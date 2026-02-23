Взятка в $30 тысяч. По подозрению задержали бывшего начальника колонии

В Кыргызстане возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и получения крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

По ее данным, в органы внутренних дел обратился 55-летний гражданин К.Ш., который заявил о незаконных действиях руководителя одного из исправительных учреждений Государственной службы исполнения наказаний.

По данным заявителя, в декабре 2025 года сотрудник учреждения получил $30 тысяч за решение вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

По факту возбудили уголовное дело по статье 342 «Получение взятки» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали Т. М., 1984 года рождения, ранее занимавшего должность начальника исправительного учреждения № 27. Его поместили в изолятор временного содержания Бишкекского ГУВД. Следственные действия продолжаются.

МВД призывает всех граждан, которые могли пострадать от противоправных действий данного лица, обращаться по телефонам: 0709843307 или 102.