В бишкекском кафе выявили теневой учет и скрытую выручку на 12 миллионов сомов

Государственная налоговая служба Кыргызстана выявила нарушения в работе сети кафе «Кульджа ХОГО» в Бишкеке. Проверки проводились в рамках пилотного проекта по внедрению фискального программного обеспечения (ФПО), которое должно фиксировать все продажи и передавать данные в налоговые органы.

По данным ГНС, в трех заведениях, принадлежащих одному собственнику, использовались незарегистрированные программы для ведения теневого учета — часть выручки не отражалась в официальной системе. Кроме того, сотрудники принимали оплату через QR-коды, оформленные на частных лиц, что также нарушает требования законодательства.

В кассах кафе обнаружены наличные деньги без подтверждающих фискальных чеков. Предварительный объем скрытой выручки оценивается в около 12 миллионов сомов, а сумма неуплаченных налогов — примерно 648 тысяч сомов.

В ведомстве напоминают, что сокрытие доходов и ведение двойного учета являются нарушением закона и могут повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Проверки налоговых органов продолжаются.