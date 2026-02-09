После аламан улака в Узгене поле оказалось завалено мусором

После завершения аламан улака в Узгене территория, где проходили соревнования, оказалась полностью усеяна мусором. Об этом сообщили очевидцы, распространившие фотографии и видео с места.
По их словам, сразу после окончания игры поле напоминало стихийную свалку: разбросанные пластиковые бутылки, пакеты, остатки еды, коробки и одноразовая посуда, следы от машин и лошадей.
Напомним, в ходе мероприятия зафиксированы два инцидента. По данным милиции, один из всадников вместе с лошадью упал в реку и погиб. Другой инцидент — автомобиль, направлявшийся на игру, сорвался со склона, водитель доставлен в больницу.