После аламан улака в Узгене поле оказалось завалено мусором

После завершения аламан улака в Узгене территория, где проходили соревнования, оказалась полностью усеяна мусором. Об этом сообщили очевидцы, распространившие фотографии и видео с места.

По их словам, сразу после окончания игры поле напоминало стихийную свалку: разбросанные пластиковые бутылки, пакеты, остатки еды, коробки и одноразовая посуда, следы от машин и лошадей.

Жители района и зрители, оставшиеся на месте после турнира, выразили недоумение и возмущение: массовое мероприятие собрало десятки тысяч человек, но после него никто не организовал оперативную уборку территории.

Напомним, в ходе мероприятия зафиксированы два инцидента. По данным милиции, один из всадников вместе с лошадью упал в реку и погиб. Другой инцидент — автомобиль, направлявшийся на игру, сорвался со склона, водитель доставлен в больницу.