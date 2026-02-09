14:43
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

В Манасе ночью сгорел двухэтажный жилой дом: спасены два человека

В Манасе произошел крупный пожар в двухэтажном жилом доме по адресу: улица Эркиндик, 144а. По уточненным данным, огнем полностью уничтожены второй этаж и крыша здания — общая площадь возгорания составила около 114 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар возник в ночь на 9 февраля. Для его тушения привлекали подразделения № 20 пожарно-спасательной части Манаса — первый и второй выезды. В 1.56 огонь взяли под контроль, а к 3.14 полностью ликвидировали.

Сотрудники службы спасения эвакуировали двух жителей, находившихся внутри дома. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работали сотрудники МЧС Джалал-Абадской области.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361169/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Штормовое предупреждение: в горных районах ожидаются сход лавин и снежные заносы
Министерство чрезвычайных ситуаций расширяет функции Службы медицины катастроф
МЧС: В Бишкеке и Чуйской области ожидается туман
Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер
В Кыргызстане выявили 11 тысяч опасных точек: МЧС предупреждает о рисках
В Кыргызстане произошло 4 тысячи 429 происшествий за год: погибло 313 человек
В Кок-Мойноке ликвидирован ночной пожар: сгорели юрты и торговые киоски
Пожары в Австралии: в огне погибло более 40 тысяч голов скота
На трассе Бишкек — Ош начали принудительно спускать лавины
МЧС предупреждает: в горных районах КР возможен сход лавин
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
14:41
Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обход местного кладбища Айбек Джунушалиев: В Новопавловке дорогу построят в обх...
14:35
Эпизоотическая ситуация в Кыргызстане остается стабильной на фоне случаев ящура
14:34
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
14:23
В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле
14:11
В госавтошколах отличившиеся курсанты смогут сдать экзамен через четыре месяца