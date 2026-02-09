В Манасе ночью сгорел двухэтажный жилой дом: спасены два человека

В Манасе произошел крупный пожар в двухэтажном жилом доме по адресу: улица Эркиндик, 144а. По уточненным данным, огнем полностью уничтожены второй этаж и крыша здания — общая площадь возгорания составила около 114 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар возник в ночь на 9 февраля. Для его тушения привлекали подразделения № 20 пожарно-спасательной части Манаса — первый и второй выезды. В 1.56 огонь взяли под контроль, а к 3.14 полностью ликвидировали.

Сотрудники службы спасения эвакуировали двух жителей, находившихся внутри дома. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работали сотрудники МЧС Джалал-Абадской области.