Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину

В Кара-Кульджинском районе Ошской области продолжаются поисковые работы 37-летнего жителя, которого 31 января накрыло снежным обвалом на жайлоо Жулгур. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 3 февраля к работам привлечены силы МЧС по Ошской области, Республиканский отдельный спасательный отряд (12 спасателей с дроном), сотрудники районного подразделения МЧС, милиция, местные власти и жители. Всего задействовано 126 человек. Для расчистки дороги используется спецтехника.

Напомним, ранее МЧС неоднократно предупреждало о повышенной лавинной опасности в регионе.