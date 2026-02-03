16:44
USD 87.45
EUR 103.64
RUB 1.14
Происшествия

Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину

В Кара-Кульджинском районе Ошской области продолжаются поисковые работы 37-летнего жителя, которого 31 января накрыло снежным обвалом на жайлоо Жулгур. Об этом сообщили в МЧС.

По данным ведомства, 3 февраля к работам привлечены силы МЧС по Ошской области, Республиканский отдельный спасательный отряд (12 спасателей с дроном), сотрудники районного подразделения МЧС, милиция, местные власти и жители. Всего задействовано 126 человек. Для расчистки дороги используется спецтехника.

Напомним, ранее МЧС неоднократно предупреждало о повышенной лавинной опасности в регионе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360427/
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Мужчина, который попал под снежный обвал на джайлоо в Кара-Кульдже, погиб
Штормовое предупреждение. На автодороге Бишкек — Ош ожидается сход снежных лавин
В Бишкеке и Чуйской области ожидается густой туман
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: в горах ожидается сход лавин
На альтернативной трассе Север — Юг сошла снежная лавина
На одном из участков дороги Бишкек — Ош движение временно закрыто
Штормовое предупреждение: на перевалах ожидается сход лавин
Телеканалы обязали бесплатно транслировать экстренные оповещения МЧС
С новым оснащением работа водолазов МЧС Кыргызстана стала проще
В ДТП на трассе Бишкек — Нарын — Торугарт погибла женщина, трое пострадали
Популярные новости
В&nbsp;Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Инструктору пытались дать взятку во&nbsp;время сдачи экзамена по&nbsp;вождению Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению
Бизнес
Жизнь на&nbsp;высоте в&nbsp;Бишкеке: когда правовая и&nbsp;строительная базы полностью готовы Жизнь на высоте в Бишкеке: когда правовая и строительная базы полностью готовы
Оформить разрешение на&nbsp;тонировку можно онлайн в&nbsp;приложении MegaPay Оформить разрешение на тонировку можно онлайн в приложении MegaPay
Visa Infinite от&nbsp;MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым Visa Infinite от MBANK: премиальная карта для тех, кто привык быть первым
Ваш номер&nbsp;&mdash; ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в&nbsp;О! Ваш номер — ваша визитка. Получите VIP или GOLD-номер бесплатно в О!
3 февраля, вторник
16:26
Президент предложил присвоить Чубак ажы Жалилову звание героя посмертно Президент предложил присвоить Чубак ажы Жалилову звание...
16:21
Мужчина, который попал под снежный обвал на джайлоо в Кара-Кульдже, погиб
15:56
Масштабные поиски в Кара-Кульдже: под снежным обвалом ищут мужчину
15:43
Эдиль Байсалов рассказал, кто станет следующим президентом Кыргызстана
15:37
В центре Бишкека из-за аварии на сетях отключили воду