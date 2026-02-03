В Кара-Суу задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родного брата

В Кара-Суйском районе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего старшего брата. Об этом сообщила пресс-служба Ошского областного управления внутренних дел.

По данным милиции, 1 февраля жители Джалал-Абадской области — 45-летний Ж.А. и его младший брат, 35-летний Ж.К. — возвращались с торжества. Между ними возникла ссора, которая переросла в драку.

Фото Ошского УВД

По предварительной версии следствия, Ж.К., находясь в состоянии алкогольного опьянения, достал нож и ранил брата, после чего скрылся с места происшествия. Ж.А. скончался от полученных травм.

Сотрудники милиции задержали подозреваемого. Он водворен во временный изолятор.

На месте происшествия проведен осмотр, назначены судебно-медицинские и другие экспертизы. Следственные действия продолжаются.